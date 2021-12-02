Bahraich News: शिक्षक समस्याओं पर हीलाहवाली से आक्रोश

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संघ के जिलाध्यक्ष आनंद कुमार पाठक ने बताया कि जिले में कार्यरत शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण और लंबित एरियर के भुगतान को लेकर कार्यालय स्तर पर लगातार उपेक्षा और टाल-मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है। जिलामंत्री विजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि सात सितंबर को संघ की ओर से चार सूत्रीय मांगों को लेकर वित्त एवं लेखाधिकारी को पत्र सौंपा गया था। इसमें समस्याओं का एक सप्ताह के भीतर निस्तारण कराने की मांग की गई थी।निर्धारित समय बीतने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। संघ को कार्यालय की ओर से अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी भी नहीं दी गई है। इससे शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जिलामंत्री ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के मामले में विभागीय स्तर पर लगातार हीलाहवाली की जा रही है। इसी के विरोध में संघ ने सर्वसम्मति से धरना-प्रदर्शन का निर्णय लिया है। 18 सितंबर को शिक्षक वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में धरना-प्रदर्शन करेंगे।