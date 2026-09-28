Bahraich News: बंदर ने घर में घुसकर बालिका पर किया हमला, घायल
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:33 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:33 PM IST
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मिहींपुरवा। भज्जापुरवा गांव में सोमवार को घर में घुसे बंदर ने बरामदे में पढ़ाई कर रही दस वर्षीय बालिका पर हमला कर दिया। बंदर के काटने से उसके पैर में गंभीर जख्म हो गया। परिजनों ने लाठी-डंडे की मदद से बंदर को भगाया। घायल बालिका का सीएचसी मिहींपुरवा में इलाज कराया गया। गांव निवासी मानसी सोमवार दोपहर घर के बरामदे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान छत के रास्ते बंदर बरामदे में पहुंचा और मानसी पर हमला कर दिया। उसकी चीख सुनकर परिजन बाहर आए और किसी तरह बंदर को वहां से भगाया। तब तक बंदर ने मानसी के पैर में काटकर उसे घायल कर दिया। पिता रामप्रताप जायसवाल उसे सीएचसी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उपचार किया। ग्रामीणों के अनुसार, बंदर बीते दस दिनों में छह बच्चों को घायल कर चुका है। ग्रामीणों ने वन विभाग से बंदर को पकड़ने की मांग की है।
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