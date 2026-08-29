Bahraich News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

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कैसरगंज क्षेत्र के इस्लामाबाद पवैया गांव निवासी अर्जुन (22) लखनऊ में अपनी पत्नी व बेटी के साथ रहते थे। शुक्रवार को अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए वह घर आए थे। परिजनों ने बताया कि राखी बंधवाने के लिए घर से निकलते समय पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था।परिजनों ने आशंका जताई कि विवाद से आहत होकर अर्जुन ने जरवल रोड स्टेशन के निकट ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। जीआरपी युवक के घर से निकलने से लेकर रेलवे ट्रैक तक पहुंचने की परिस्थितियों की जांच कर रही है। वहीं पुलिस आत्महत्या के साथ ही हादसे की संभावना को ध्यान में रखते हुए घटना की जांच कर रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।