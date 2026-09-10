Bahraich News: दो दिन बाद भी पिंजरे के पास नहीं पहुंचा तेंदुआ, दहशत बरकरार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:55 PM IST
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खैरीघाट। शिवपुर ब्लॉक के जूड़ा ग्राम पंचायत स्थित पुजारी पुरवा में तेंदुए की दहशत बरकरार है। तीन वर्षीय लाडो पर हमले के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव के पास पिंजरा लगाया है। उसमें बकरी बांधी गई है, लेकिन दो दिन बाद भी तेंदुआ पिंजरे के पास नहीं पहुंचा। रविवार रात तेंदुए ने लाडो को जबड़े में दबोच लिया था। ग्रामीणों के हांका लगाने पर उसने बच्ची को छोड़ दिया। इसके अगले दिन भी तेंदुआ गांव में पहुंचा, लेकिन पिंजरे की ओर नहीं गया। वन दरोगा बृजेश वर्मा ने बताया कि गश्त और निगरानी जारी है।
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