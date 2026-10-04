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Bahraich News: बिजली आपूर्ति व्यवस्था जल्द बहाल करने के निर्देश

Sun, 04 Oct 2026 01:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 04 Oct 2026 01:58 AM IST
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Instructions issued to restore power supply soon.
बहराइच। तेज आंधी-तूफान और अतिवृष्टि से प्रभावित बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने नाराजगी जताते हुए सभी प्रभावित क्षेत्रों में जल्द आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए।
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डीएम ने अधीक्षण अभियंता को मरम्मत कार्य में जरूरत के अनुसार मानव और तकनीकी संसाधन बढ़ाने तथा रोजाना कार्यों की निगरानी करने के लिए कहा। खेतों में गिरे बिजली के पोल हटाने में दिक्कत होने पर अवर अभियंता और गांव के प्रशासकों को किसानों व ग्रामीणों से समन्वय कर सहयोग लेने के निर्देश दिए।
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अधीक्षण अभियंता नवीन चंद्र प्रसाद ने बताया कि आपदा में करीब 4168 पोल, 474 ट्रांसफार्मर और अन्य विद्युत परिसंपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। मरम्मत के लिए 17 टीमें और 15 हाइड्रोलिक मशीनें लगाई गई हैं।
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जिले के 37 उपकेंद्रों में से 35 की 33 केवी लाइन बहाल कर दी गई है। दो उपकेंद्रों की लाइन और 11 केवी फीडरों को चालू करने का काम जारी है। अधिकारियों ने विभिन्न उपकेंद्रों का निरीक्षण कर कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए।
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