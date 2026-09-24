Bahraich News: दुकान में पकड़ी गैस की अवैध रिफिलिंग, प्राथमिकी दर्ज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:44 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:44 PM IST
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बहराइच। घरेलू गैस सिलिंडरों के अवैध इस्तेमाल और रिफिलिंग के खिलाफ आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। बृहस्पतिवार को पूर्ति निरीक्षकों और आपूर्ति विभाग की टीम ने शिवपुर क्षेत्र के इमामगंज बाजार में गैस चूल्हा रिपेयरिंग की दुकान पर छापा मारा। यहां घरेलू सिलिंडर से छोटे सिलिंडर में गैस भरने का मामला सामने आया।
जिला पूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने बताया कि टीम ने बरदहा रोड स्थित एक दुकान की जांच की। छापेमारी के दौरान 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलिंडर से पांच किलोग्राम के सिलिंडर में गैस भरी जा रही थी। मौके से एक एचपी का खाली, दो इंडेन के खाली और एक भारत गैस का आधा भरा घरेलू सिलिंडर मिला। इसके अलावा गैस रिफिलिंग के पांच उपकरण और पांच किलोग्राम के दो खाली सिलिंडर भी बरामद हुए। गैस तौलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी मिला।
दुकान संचालक सामान के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। जांच में घरेलू गैस के अवैध भंडारण और बिक्री का मामला सामने आने पर खैरीघाट थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। डीएसओ नरेंद्र तिवारी ने बताया कि पिछले सप्ताह महसी क्षेत्र में भी एक दुकानदार के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। उन्होंने होटल, ठेले और दुकानदारों से व्यावसायिक सिलिंडर का ही इस्तेमाल करने की अपील की। दुरुपयोग मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
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जिला पूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने बताया कि टीम ने बरदहा रोड स्थित एक दुकान की जांच की। छापेमारी के दौरान 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलिंडर से पांच किलोग्राम के सिलिंडर में गैस भरी जा रही थी। मौके से एक एचपी का खाली, दो इंडेन के खाली और एक भारत गैस का आधा भरा घरेलू सिलिंडर मिला। इसके अलावा गैस रिफिलिंग के पांच उपकरण और पांच किलोग्राम के दो खाली सिलिंडर भी बरामद हुए। गैस तौलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी मिला।
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दुकान संचालक सामान के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। जांच में घरेलू गैस के अवैध भंडारण और बिक्री का मामला सामने आने पर खैरीघाट थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। डीएसओ नरेंद्र तिवारी ने बताया कि पिछले सप्ताह महसी क्षेत्र में भी एक दुकानदार के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। उन्होंने होटल, ठेले और दुकानदारों से व्यावसायिक सिलिंडर का ही इस्तेमाल करने की अपील की। दुरुपयोग मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
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