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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Four illicit liquor stills found blazing in Jagdish Nagar.

Bahraich News: जगदीश नगर में धधकती मिलीं अवैध शराब की चार भट्ठियां

Fri, 18 Sep 2026 12:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:05 AM IST
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Four illicit liquor stills found blazing in Jagdish Nagar.
बहराइच। नानपारा के जगदीश नगर में बुधवार शाम को अवैध शराब बनने की सूचना पर आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की। मौके पर चार भट्ठियां धधकती मिलीं। टीम को देखते ही अवैध शराब बनाने में शामिल लोग मौके से भाग गए। टीम ने मौके पर मिले करीब 1000 किलोग्राम लहन को नष्ट कराया और 50 लीटर अवैध शराब बरामद की।
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आबकारी निरीक्षक स्मृति गंगवार और नानपारा कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने गांव में आकस्मिक दबिश दी। कार्रवाई के दौरान चार भट्ठियाें पर अवैध तरीके से लहन से शराब तैयार की जा रही थी। टीम ने लहन को मौके पर ही नष्ट करवा दिया।
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आबकारी निरीक्षक ने बताया कि इस संबंध में नानपारा कोतवाली में आबकारी अधिनियम के तहत दो प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। मौके से भागे आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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कार्रवाई में उप निरीक्षक कामेश्वर राय, संदीप पासवान, विजय यादव, प्रधान आबकारी सिपाही आशाराम, आबकारी सिपाही आशीष कुमार, कमलेश, नवीन और राजेश सिंह समेत पुलिस व आबकारी विभाग की टीम शामिल रही।
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