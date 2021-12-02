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मोतीपुर थाने में तैनात दरोगा संजीत कुमार सिंह बृहस्पतिवार को एक घटना की जांच के सिलसिले में सिंचाई कॉलोनी गए थे। वहां पूछताछ के दौरान कुछ लोगों ने उन पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में उन्हें गंभीर चोटें आईं। दरोगा की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विज्ञापन



शनिवार को पुलिस टीम ने सिंचाई नहर कॉलोनी निवासी राधेश्याम, सुनीता, मनीषा और ज्योति को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक ब्रह्मा गोंड ने बताया कि सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। मोतीपुर थाने में तैनात दरोगा संजीत कुमार सिंह बृहस्पतिवार को एक घटना की जांच के सिलसिले में सिंचाई कॉलोनी गए थे। वहां पूछताछ के दौरान कुछ लोगों ने उन पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में उन्हें गंभीर चोटें आईं। दरोगा की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।शनिवार को पुलिस टीम ने सिंचाई नहर कॉलोनी निवासी राधेश्याम, सुनीता, मनीषा और ज्योति को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक ब्रह्मा गोंड ने बताया कि सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

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मिहींपुरवा। मोतीपुर थाना क्षेत्र में एक घटना की जांच करने गए दरोगा पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। बृहस्पतिवार शाम सिंचाई कॉलोनी में कुछ लोगों ने दरोगा पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया था। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।