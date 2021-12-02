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खैरीघाट थाना क्षेत्र के ललुही गांव निवासी मुकेश सिंह सेंगर (32) शुक्रवार शाम देवउठनी पर्व के लिए गन्ना और पूजा का सामान लेने बाजार गए थे। शाम करीब छह बजे घर लौटते समय गोकुलपुर मोड़ के पास पीछे से आए तेज रफ्तार ई रिक्शा ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद चालक ई रिक्शा लेकर मौके से भाग गया।परिजन घायल मुकेश को सीएचसी शिवपुर ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज से देर रात लखनऊ स्थित ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। शनिवार सुबह करीब पांच बजे ट्रॉमा सेंटर में उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार, मुकेश अपने पीछे तीन वर्षीय बेटी और गर्भवती पत्नी को छोड़ गए हैं।एएसपी डीपी तिवारी ने बताया कि थाना प्रभारी खैरीघाट प्रदीप कुमार सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। ई रिक्शा चालक की तलाश की जा रही है। संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।मजदूरी से चलता था परिवार का खर्चगांव निवासी राधेश्याम ने बताया कि मुकेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पास थोड़ी सी कृषि भूमि थी। खेती करने के साथ ही वह दूसरों के खेतों और प्रतिष्ठानों पर मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनकी मौत के बाद परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।