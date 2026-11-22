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VIDEO: शाम छह बजते ही छाया अंधेरा, गूंजने लगे सायरन, दौड़ी एंबुलेंस, अपातस्थिति से निपटने का हुआ अभ्यास
बहराइच। जिले में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, आपातकालीन परिस्थितियों के समय आम जनमानस को सतर्क व अलर्ट रखने, प्राथमिक उपचार तथा जीवन को सुरक्षित रखने की जानकारी प्रदान करने को लेकर पुलिस लाइन के परेड ग्राउण्ड में रविवार शाम को ब्लैक आउट जैसी परिस्थितियां पैदा कर मॉक ड्रिल का सफलतापूर्वक अभ्यास किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
मॉक ड्रिल के दौरान घड़ी की सुईयों द्वारा शाम के छह बजाते ही ब्लैक आउट के हालात पैदा हो गये। घने अंधेरे व सन्नाटे के बीच फायर सर्विस सायरन चारों तरफ गूंजने लगे। पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड पर अचानक हमले जैसे हालात के सजीव दृश्य के बीच एंबुलेंस दौड़ दौड़ कर घायलों को प्राथमिक उपचार देने के साथ-साथ अस्पताल की ओर ले जाने लगी। जबकि कुछ स्थानो पर लगी आग को काबू पाने के लिए फायर सर्विस के वाहन पूरी तरह से हरकत में आ गये।
पुलिस बल द्वारा अनुशासित ढंग से सुरक्षा मोर्चा संभालते हुए गश्त, निगरानी, सूचना का आदान-प्रदान एवं आकस्मिक परिस्थितियों में समन्वित कार्रवाई का प्रदर्शन किया गया। मॉक ड्रिल में एसएसबी जवान, एनसीसी कैडेट्स, पुलिस, स्वास्थ्य, नगर विकास, होमगार्डस के साथ साथ अन्य आपदा मित्रों का सहयोग रहा। इस मौके एडीएम अरूण कुमार, सीआरओ सौरभ दुबे, एएसपी आयुष विक्रम सिंह व दुर्गा प्रसाद, नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद मौजूद रहे।
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