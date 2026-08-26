Bahraich News: शॉर्ट सर्किट से मेडिकल स्टोर में लगी आग, दवाएं जलीं
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:13 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:13 AM IST
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बहराइच। महिला अस्पताल के सामने स्थित एक मेडिकल स्टोर में सोमवार देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान से धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने दुकान संचालक और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। आग की लपटें तेज होने से आसपास के दुकानदारों में भी अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निकांड में दवाओं के साथ फर्नीचर भी जल गए।
बड़ीहाट निवासी दिनेश कुमार श्रीवास्तव महिला अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर चलाते हैं। सोमवार रात करीब नौ बजे वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। करीब साढ़े दस बजे आसपास के लोगों ने दुकान से धुआं उठता देखा। उन्होंने तत्काल दिनेश को इसकी सूचना दी।
दिनेश मौके पर पहुंचे और शटर खोला तो दुकान के अंदर दवाओं और फर्नीचर में आग लगी हुई थी। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास करते हुए अग्निशमन विभाग को सूचना दी। कुछ ही देर में अग्निशमन कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। समय रहते आग पर काबू पा लिया। दुकान संचालक दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। अग्निकांड में दवाओं, फर्नीचर समेत करीब दो लाख रुपये की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है।
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बड़ीहाट निवासी दिनेश कुमार श्रीवास्तव महिला अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर चलाते हैं। सोमवार रात करीब नौ बजे वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। करीब साढ़े दस बजे आसपास के लोगों ने दुकान से धुआं उठता देखा। उन्होंने तत्काल दिनेश को इसकी सूचना दी।
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दिनेश मौके पर पहुंचे और शटर खोला तो दुकान के अंदर दवाओं और फर्नीचर में आग लगी हुई थी। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास करते हुए अग्निशमन विभाग को सूचना दी। कुछ ही देर में अग्निशमन कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। समय रहते आग पर काबू पा लिया। दुकान संचालक दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। अग्निकांड में दवाओं, फर्नीचर समेत करीब दो लाख रुपये की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है।
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