Bahraich News: गांवों में आज से शुरू होगा रोजगार सप्ताह
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Mon, 23 Nov 2026 12:31 AM IST
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बहराइच। खेती-बाड़ी के सीजन में 20 दिन तक बंद रहे रोजगार के काम अब गांवों में फिर शुरू होंगे। जिले में 23 से 30 नवंबर तक विशेष रोजगार सप्ताह चलाया जाएगा। इसके तहत सभी 1043 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराकर पंजीकृत श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। जिले के 14 ब्लॉकों को कुल 4,17,200 मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य दिया गया है।
शासन के निर्देश पर विभाग ने कार्ययोजना तैयार कर ली है। विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत तालाब, सड़क, खेल मैदान, पशु शेड, श्मशान घाट और नाला निर्माण समेत विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य गांवों में रोजगार उपलब्ध कराकर श्रमिकों का पलायन रोकना है।
खेती के सीजन को देखते हुए साल में 60 दिन तक काम बंद रखने का प्रावधान है। रबी की बोआई के चलते एक से 20 नवंबर तक काम बंद रहा। शनिवार तक करीब 25 हजार श्रमिकों के मस्टर रोल जारी किए जा चुके थे। ब्लॉकों में बीडीओ स्तर पर कराए जाने वाले कार्य भी चिह्नित कर लिए गए हैं। जिले में करीब 4.40 लाख जॉब कार्ड धारक हैं, जिनमें 2,30,423 सक्रिय हैं।
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अभियान की तैयारी पूरी है। सोमवार से सभी पंचायतों में काम शुरू होंगे। कार्यों का चिह्नांकन हो चुका है। शनिवार तक करीब 25 हजार श्रमिकों के मस्टर रोल जारी किए गए थे। रविवार को भी कार्यालय खोलकर तैयारी की गई।
- रविशंकर पांडेय, उपायुक्त श्रम रोजगार
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शासन के निर्देश पर विभाग ने कार्ययोजना तैयार कर ली है। विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत तालाब, सड़क, खेल मैदान, पशु शेड, श्मशान घाट और नाला निर्माण समेत विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य गांवों में रोजगार उपलब्ध कराकर श्रमिकों का पलायन रोकना है।
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खेती के सीजन को देखते हुए साल में 60 दिन तक काम बंद रखने का प्रावधान है। रबी की बोआई के चलते एक से 20 नवंबर तक काम बंद रहा। शनिवार तक करीब 25 हजार श्रमिकों के मस्टर रोल जारी किए जा चुके थे। ब्लॉकों में बीडीओ स्तर पर कराए जाने वाले कार्य भी चिह्नित कर लिए गए हैं। जिले में करीब 4.40 लाख जॉब कार्ड धारक हैं, जिनमें 2,30,423 सक्रिय हैं।
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अभियान की तैयारी पूरी है। सोमवार से सभी पंचायतों में काम शुरू होंगे। कार्यों का चिह्नांकन हो चुका है। शनिवार तक करीब 25 हजार श्रमिकों के मस्टर रोल जारी किए गए थे। रविवार को भी कार्यालय खोलकर तैयारी की गई।
- रविशंकर पांडेय, उपायुक्त श्रम रोजगार