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Bahraich News: बनकटी में हाथी ने बर्बाद की आठ बीघा फसल

Fri, 16 Oct 2026 12:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:48 AM IST
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Elephant destroys eight bighas of crops in Bankati
बनकटी गांव में हाथी के उत्पात से बर्बाद हुई फसल। 
बिछिया। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग की सुजौली रेंज के बनकटी गांव में बुधवार देर शाम जंगल से निकले हाथी ने छह किसानों की आठ बीघा से अधिक तैयार धान की फसल रौंदकर बर्बाद कर दी। हाथी के उत्पात में गांव निवासी राजेंद्र, राजकुमार समेत छह किसानों को नुकसान हुआ। सूचना मिलते ही गजमित्र सोनू, जगप्रीत, सचिन, विकास और नीरज ने वन विभाग को जानकारी दी।
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रेंजर नीरज श्रीवास्तव के निर्देश पर वन दरोगा अनिल पटेल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वनकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से हांका लगाकर हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। वन क्षेत्राधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि फसल नुकसान का आकलन कर किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाएगा।
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