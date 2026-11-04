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Bahraich News: कुत्ते ने सात लोगों को काटा, दहशत

Wed, 04 Nov 2026 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Wed, 04 Nov 2026 11:41 PM IST
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Dog bites seven people; panic ensues
कुत्ते के हमले में घायल ग्रामीण। - स्रोत : ग्रामीण
बिछिया। ग्राम पंचायत सुजौली के तीन गांवों में कुत्ते के हमले से दहशत है। मंगलवार को त्रिलोकी गौड़ी गांव में भैंस पर हमला करने के बाद बुधवार सुबह सात लोगों को काट लिया। ग्रामीणों ने उसे खदेड़ा तो वह दूसरे गांवों में पहुंच गया। इससे लोगों में डर बना हुआ है।
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ग्रामीणों के मुताबिक, मंगलवार को त्रिलोकी गौड़ी निवासी काशीराम की भैंस पर कुत्ते ने हमला कर घायल कर दिया। बुधवार सुबह उसने जमुना प्रसाद यादव (45) और श्याम सुंदर यादव के पैर में काट लिया। गांव के मुलायम समेत दो अन्य लोग भी उसके हमले में घायल हुए।
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इसके बाद कुत्ता श्रीरामपुरवा गांव पहुंचा, जहां नौ वर्षीय हिमांशी और आकाश को काट लिया। घूरेपुरवा गांव के उमाशंकर भी हमले में घायल हुए हैं। सभी घायलों का पीएचसी सुजौली में उपचार कराया गया।
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ग्रामीणों का कहना है कि कुत्ता एक गांव से दूसरे गांव में पहुंच रहा है। इससे परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। उन्होंने प्रशासन से कुत्ते को पकड़ने और लोगों को सुरक्षित करने की मांग की है।
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