Bahraich News: कुत्ते ने सात लोगों को काटा, दहशत

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ग्रामीणों के मुताबिक, मंगलवार को त्रिलोकी गौड़ी निवासी काशीराम की भैंस पर कुत्ते ने हमला कर घायल कर दिया। बुधवार सुबह उसने जमुना प्रसाद यादव (45) और श्याम सुंदर यादव के पैर में काट लिया। गांव के मुलायम समेत दो अन्य लोग भी उसके हमले में घायल हुए।इसके बाद कुत्ता श्रीरामपुरवा गांव पहुंचा, जहां नौ वर्षीय हिमांशी और आकाश को काट लिया। घूरेपुरवा गांव के उमाशंकर भी हमले में घायल हुए हैं। सभी घायलों का पीएचसी सुजौली में उपचार कराया गया।ग्रामीणों का कहना है कि कुत्ता एक गांव से दूसरे गांव में पहुंच रहा है। इससे परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। उन्होंने प्रशासन से कुत्ते को पकड़ने और लोगों को सुरक्षित करने की मांग की है।