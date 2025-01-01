Bahraich News: आयुष्मान आरोग्य मंदिर रायबोझा में प्रसव केंद्र शुरू

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ग्रामीणों को अब तक प्रसव और जच्चा-बच्चा सेवाओं के लिए करीब 18 किलोमीटर दूर सीएचसी मोतीपुर जाना पड़ता था। सीएमओ ने स्वास्थ्यकर्मियों को महिलाओं को बिना देरी सभी जरूरी सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं। केंद्र पर एएनएम गायत्री वर्मा और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रीतू रानी सेवाएं देंगी।यहां गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, बीपी, हीमोग्लोबिन, वजन और शुगर की मुफ्त जांच के साथ दवाएं, पोषण सलाह और नवजात को टीके लगाए जाएंगे। जटिल स्थिति में 102 और 108 एंबुलेंस से उच्च केंद्र रेफर किया जाएगा। इस दौरान सीएचसी अधीक्षक डॉ. महेश कुमार विश्वकर्मा, डीसीपीएम मो. राशिद, बीसीपीएम अजय यादव समेत आशा कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे।