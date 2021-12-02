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Bahraich News: ट्रैक्टर-ट्रॉली व बाइक में भिड़ंत, युवक ने तोड़ा दम, एक घायल

Sun, 11 Oct 2026 12:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 11 Oct 2026 12:43 AM IST
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Collision between tractor-trolley and bike; youth dies, one injured.
नवाबगंज/चरदा। बाबागंज-मल्हीपुर मार्ग पर शनिवार देर शाम ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की आमने-सामने हुई भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा नवाबगंज क्षेत्र के सतीजोर गांव के पास हुआ।
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नवाबगंज क्षेत्र के भगंहर जमदान निवासी चौधरी अपने साले राजित राम (19) निवासी सैदानगर, मोतीपुर के साथ बेलवा भारी गांव में शादी-विवाह की बातचीत के लिए जा रहे थे। दुर्गा प्रतिमा लेकर जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में राजित राम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए।
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थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया है। मृतक के परिजनों के आने के बाद आगे की जानकारी दी जा सकेगी।
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