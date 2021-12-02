Bahraich News: ट्रैक्टर-ट्रॉली व बाइक में भिड़ंत, युवक ने तोड़ा दम, एक घायल

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नवाबगंज क्षेत्र के भगंहर जमदान निवासी चौधरी अपने साले राजित राम (19) निवासी सैदानगर, मोतीपुर के साथ बेलवा भारी गांव में शादी-विवाह की बातचीत के लिए जा रहे थे। दुर्गा प्रतिमा लेकर जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में राजित राम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए।थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया है। मृतक के परिजनों के आने के बाद आगे की जानकारी दी जा सकेगी।