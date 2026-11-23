इसके पहले भी 10 नवंबर को सुजौली-कठौतिया मार्ग पर अचानक बाघ आ गया था। वह काफी देर तक सड़क पर चहलकदमी करता रहा। उसे सामने देखकर राहगीरों के कदम थम गए। कुछ लोगों ने मोबाइल से उसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।



राहगीरों के अनुसार, लगभग पांच मिनट बाद बाघ धीरे-धीरे घने जंगल की ओर चला गया था। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी को लेकर चर्चा रही।



वन क्षेत्राधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया था कि कतर्नियाघाट वन क्षेत्र से सटे गांवों और मार्गों पर वन्यजीवों की आवाजाही को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जंगल के बीच से गुजरने वाले कच्चे रास्तों पर आवागमन करते समय सतर्क रहें और अकेले जाने से बचें।