बहराइच: सड़क पर टहलता दिखा बाघ, अधिशासी अभियंता ने रोकी गाड़ी और कैमरे में कैद किया नजारा
गिरजापुरी-कैलाशपुरी मार्ग पर अचानक एक बाघ सामने आ गया और सड़क पर चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने ये रोमांचक नजारा अपने कैमरे में कैद कर लिया।
विस्तार
बहराइच के कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में रविवार शाम जंगल के बीच सड़क पर बाघ की चहलकदमी देखकर राहगीर रोमांचित हो उठे। गिरजापुरी-कैलाशपुरी मार्ग पर अचानक बाघ सामने आ गया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे सरयू नहर खंड प्रथम, नानपारा के अधिशासी अभियंता हर्ष कुमार ने अपनी गाड़ी रोक दी। कुछ देर तक बाघ सड़क पर टहलता रहा। इस दौरान अधिशासी अभियंता ने गाड़ी के भीतर से ही उसकी तस्वीर कैमरे में कैद कर ली।
अधिशासी अभियंता अपनी कार से गिरजापुरी-कैलाशपुरी मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होने बताया अचानक जंगल से निकलकर बाघ सड़क पर आ गया। बाघ को सामने देखकर उन्होंने तत्काल गाड़ी रोक दी और उसके रास्ते से हटने का इंतजार करने लगे। कुछ देर तक सड़क पर चहलकदमी करने के बाद बाघ जंगल की ओर चला गया। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई।
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बाघ की मौजूदगी का यह रोमांचक नजारा उनके कैमरे में कैद हो गया। जंगल के बीच सड़क पर बेखौफ टहलते बाघ की तस्वीर कतर्नियाघाट के प्राकृतिक सौंदर्य और यहां वन्यजीवों की मौजूदगी की झलक दिखा रही है।
पहले भी नजर आया था, सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी
इसके पहले भी 10 नवंबर को सुजौली-कठौतिया मार्ग पर अचानक बाघ आ गया था। वह काफी देर तक सड़क पर चहलकदमी करता रहा। उसे सामने देखकर राहगीरों के कदम थम गए। कुछ लोगों ने मोबाइल से उसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
राहगीरों के अनुसार, लगभग पांच मिनट बाद बाघ धीरे-धीरे घने जंगल की ओर चला गया था। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी को लेकर चर्चा रही।
वन क्षेत्राधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया था कि कतर्नियाघाट वन क्षेत्र से सटे गांवों और मार्गों पर वन्यजीवों की आवाजाही को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जंगल के बीच से गुजरने वाले कच्चे रास्तों पर आवागमन करते समय सतर्क रहें और अकेले जाने से बचें।
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