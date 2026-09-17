Bahraich News: जलस्तर घटा तो कटान तेज, 30 बीघा जमीन सरयू में समाई

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बृहस्पतिवार शाम चार बजे एल्गिन ब्रिज पर सरयू का जलस्तर 105.85 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान 106.07 मीटर है। यानी नदी खतरे के निशान से 22 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। बीते 18 घंटे में जलस्तर में करीब 17 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई है। बाढ़ खंड के अधिकारियों के अनुसार सुबह से नदी का जलस्तर करीब एक सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा है।मिहींपुरवा के धर्मपुर रेतिया, रामपुर रेतिया और संपतपुरवा के पास कटान तेज है। संपतपुरवा निवासी जगजीवन, दुलारे, शंभू समेत आठ किसानों की करीब 30 बीघा खेती योग्य जमीन नदी की धारा में समा चुकी है। वहीं लोनियनपुरवा और मांझा के ग्रामीण भी कटान से आशंकित हैं। तटवर्ती इलाकों के गोलागंज, कोठार, नई बस्ती के ग्रामीण राम संजीव, राम दुलारे, तीरथ राम और बराती लाल का कहना है कि अब तक कटान रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं।बाढ़ का खतरा घटा, कटान की चिंता बढ़ीबाढ़ खंड के उपखंड अधिकारी नंदू प्रसाद ने बताया कि नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। बैराजों से छोड़े जा रहे पानी में भी कमी आई है। करीब चार दिन से तीन लाख क्यूसेक के आसपास पानी सरयू में डिस्चार्ज हो रहा था, जो अब घटकर 2.77 लाख क्यूसेक रह गया है। इससे बाढ़ की संभावना कम हुई है। उधर तहसीलदार महसी विपिन चौरसिया ने बताया कि राजस्व टीम लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रही है। जिन किसानों की जमीन कटान में जाएगी, उसका सर्वे कराया जाएगा और नियमानुसार मुआवजा प्रदान किया जाएगा।नदी और बैराजों की स्थिति एक नजर मेंस्थानजलस्तरखतरे का निशानडिस्चार्जशारदा बैराज 134.85 मीटर135.49 मीटर1,26,629 क्यूसेकगिरिजा बैराज 135.10 मीटर136.78 मीटर1,20,424 क्यूसेकसरयू बैराज 130.30 मीटर133.40 मीटर4,103 क्यूसेकसुहेली बैराज 145.60 मीटर145.50 मीटर26,728 क्यूसेकचारों बैराजों से सरयू में छोड़ा जा रहा पानी : 2,77,884 क्यूसेकएल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 105.85 मीटर, लाल निशान 106.07 मीटरघूर देवी महसी पर जलस्तर 111.48 मीटर, लाल निशान 112.15 मीटर