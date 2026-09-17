Bahraich News: जलस्तर घटा तो कटान तेज, 30 बीघा जमीन सरयू में समाई
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:59 PM IST
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बहराइच। सरयू नदी के जलस्तर में तेजी से गिरावट शुरू होते ही मिहींपुरवा और महसी क्षेत्र में कटान ने रफ्तार पकड़ ली है। नदी की तेज लहरें किसानों की खेती योग्य जमीन को लगातार निगल रही हैं। संपतपुरवा के पास करीब आठ किसानों की लगभग 30 बीघा खेती योग्य जमीन रात से अब तक नदी में समा चुकी है। धर्मपुर रेतिया और रामपुर रेतिया के साथ ही संपतपुरवा में कटान से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। उधर लोनियनपुरवा और मांझा गांव के पास भी नदी ने किनारों को काटना शुरू कर दिया है।
बृहस्पतिवार शाम चार बजे एल्गिन ब्रिज पर सरयू का जलस्तर 105.85 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान 106.07 मीटर है। यानी नदी खतरे के निशान से 22 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। बीते 18 घंटे में जलस्तर में करीब 17 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई है। बाढ़ खंड के अधिकारियों के अनुसार सुबह से नदी का जलस्तर करीब एक सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा है।
मिहींपुरवा के धर्मपुर रेतिया, रामपुर रेतिया और संपतपुरवा के पास कटान तेज है। संपतपुरवा निवासी जगजीवन, दुलारे, शंभू समेत आठ किसानों की करीब 30 बीघा खेती योग्य जमीन नदी की धारा में समा चुकी है। वहीं लोनियनपुरवा और मांझा के ग्रामीण भी कटान से आशंकित हैं। तटवर्ती इलाकों के गोलागंज, कोठार, नई बस्ती के ग्रामीण राम संजीव, राम दुलारे, तीरथ राम और बराती लाल का कहना है कि अब तक कटान रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं।
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बाढ़ का खतरा घटा, कटान की चिंता बढ़ी
बाढ़ खंड के उपखंड अधिकारी नंदू प्रसाद ने बताया कि नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। बैराजों से छोड़े जा रहे पानी में भी कमी आई है। करीब चार दिन से तीन लाख क्यूसेक के आसपास पानी सरयू में डिस्चार्ज हो रहा था, जो अब घटकर 2.77 लाख क्यूसेक रह गया है। इससे बाढ़ की संभावना कम हुई है। उधर तहसीलदार महसी विपिन चौरसिया ने बताया कि राजस्व टीम लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रही है। जिन किसानों की जमीन कटान में जाएगी, उसका सर्वे कराया जाएगा और नियमानुसार मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
नदी और बैराजों की स्थिति एक नजर में
स्थान
जलस्तर
खतरे का निशान
डिस्चार्ज
शारदा बैराज 134.85 मीटर
135.49 मीटर
1,26,629 क्यूसेक
गिरिजा बैराज 135.10 मीटर
136.78 मीटर
1,20,424 क्यूसेक
सरयू बैराज 130.30 मीटर
133.40 मीटर
4,103 क्यूसेक
सुहेली बैराज 145.60 मीटर
145.50 मीटर
26,728 क्यूसेक
चारों बैराजों से सरयू में छोड़ा जा रहा पानी : 2,77,884 क्यूसेक
एल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 105.85 मीटर, लाल निशान 106.07 मीटर
घूर देवी महसी पर जलस्तर 111.48 मीटर, लाल निशान 112.15 मीटर
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बृहस्पतिवार शाम चार बजे एल्गिन ब्रिज पर सरयू का जलस्तर 105.85 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान 106.07 मीटर है। यानी नदी खतरे के निशान से 22 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। बीते 18 घंटे में जलस्तर में करीब 17 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई है। बाढ़ खंड के अधिकारियों के अनुसार सुबह से नदी का जलस्तर करीब एक सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रहा है।
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मिहींपुरवा के धर्मपुर रेतिया, रामपुर रेतिया और संपतपुरवा के पास कटान तेज है। संपतपुरवा निवासी जगजीवन, दुलारे, शंभू समेत आठ किसानों की करीब 30 बीघा खेती योग्य जमीन नदी की धारा में समा चुकी है। वहीं लोनियनपुरवा और मांझा के ग्रामीण भी कटान से आशंकित हैं। तटवर्ती इलाकों के गोलागंज, कोठार, नई बस्ती के ग्रामीण राम संजीव, राम दुलारे, तीरथ राम और बराती लाल का कहना है कि अब तक कटान रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं।
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बाढ़ का खतरा घटा, कटान की चिंता बढ़ी
बाढ़ खंड के उपखंड अधिकारी नंदू प्रसाद ने बताया कि नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। बैराजों से छोड़े जा रहे पानी में भी कमी आई है। करीब चार दिन से तीन लाख क्यूसेक के आसपास पानी सरयू में डिस्चार्ज हो रहा था, जो अब घटकर 2.77 लाख क्यूसेक रह गया है। इससे बाढ़ की संभावना कम हुई है। उधर तहसीलदार महसी विपिन चौरसिया ने बताया कि राजस्व टीम लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रही है। जिन किसानों की जमीन कटान में जाएगी, उसका सर्वे कराया जाएगा और नियमानुसार मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
नदी और बैराजों की स्थिति एक नजर में
स्थान
जलस्तर
खतरे का निशान
डिस्चार्ज
शारदा बैराज 134.85 मीटर
135.49 मीटर
1,26,629 क्यूसेक
गिरिजा बैराज 135.10 मीटर
136.78 मीटर
1,20,424 क्यूसेक
सरयू बैराज 130.30 मीटर
133.40 मीटर
4,103 क्यूसेक
सुहेली बैराज 145.60 मीटर
145.50 मीटर
26,728 क्यूसेक
चारों बैराजों से सरयू में छोड़ा जा रहा पानी : 2,77,884 क्यूसेक
एल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 105.85 मीटर, लाल निशान 106.07 मीटर
घूर देवी महसी पर जलस्तर 111.48 मीटर, लाल निशान 112.15 मीटर