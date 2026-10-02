Bahraich News: गोहत्या का इनामी आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:56 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:56 PM IST
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मिहींपुरवा। थाना मोतीपुर पुलिस ने शुक्रवार को गोहत्या के मामले में शामिल 20 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, पिकअप वाहन और 1320 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, शाहपुर कला निवासी समसुद्दीन गोहत्या की घटना में शामिल था और उसकी गिरफ्तारी पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। थाना प्रभारी ब्रह्मा गोंड ने बताया कि पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देशी तमंचा और एक कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
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