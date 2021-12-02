Bahraich News: नारायण टांडा में रातभर गुर्राता रहा तेंदुआ

विज्ञापन

ग्रामीणों के मुताबिक, मंगलवार को तेंदुआ दिनभर गांव के आसपास दिखाई देता रहा। शाम करीब छह बजे शौच के लिए खेत की ओर गए अनिल (23) पर उसने हमला कर दिया था। अनिल ने करीब आठ मिनट तक संघर्ष कर अपनी जान बचाई थी। घटना के बाद वन विभाग ने निगरानी और गश्त के लिए तीन टीमें लगाई थीं। इसके बावजूद रातभर तेंदुए की गुर्राहट सुनाई देती रही।गांव निवासी राजेश, पप्पू और रामकुमार ने बताया कि पूरी रात दहशत में गुजरी। ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव के आसपास पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। वन क्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ ने बताया कि मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी गई है। तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।