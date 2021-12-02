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Bahraich News: 30 नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन

Thu, 12 Nov 2026 01:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Thu, 12 Nov 2026 01:03 AM IST
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Free rations will be available until November 30.
बहराइच। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नवंबर के मुफ्त राशन का वितरण शुरू कर दिया गया है। यह वितरण 30 नवंबर तक होगा। जिला आपूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलो अनाज (21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं), जबकि पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलो अनाज (तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं) दिया जा रहा है। कार्डधारक अन्नपूर्णा केंद्र पहुंचकर राशन प्राप्त कर लें।
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