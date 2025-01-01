Bahraich News: कतर्नियाघाट में नौ दिन में 355 पर्यटकों ने की जंगल की सैर

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कतर्नियाघाट के प्रवेश द्वार पर तैनात वन निगम कर्मी डेविड सिंह के मुताबिक, साप्ताहिक बंदी के एक दिन को छोड़कर पर्यटकों की आमद बनी रही। इस दौरान जिप्सी सफारी की 30 और जीनान सफारी की 20 राइड हुईं। वहीं, लेपर्ड कैंप की 11 और टाइगर कैंप की दो बुकिंग हुईं। इससे पर्यटकों की जंगल सफारी के साथ कैंपों में ठहरने में भी रुचि का पता चलता है।बोटिंग शुरू होने का इंतजारकतर्नियाघाट में फिलहाल पर्यटकों को बोटिंग की सुविधा नहीं मिल पा रही है। गेरुआ नदी में पर्याप्त पानी न होने से नौका विहार शुरू नहीं हो सका है। घाघरा बैराज का क्लोजर समाप्त होने के बावजूद नदी का जलस्तर बोटिंग के अनुकूल नहीं हुआ है। डिप्टी रेंजर मयंक पांडे ने बताया कि 15 नवंबर के बाद गेरुआ नदी में पानी बढ़ने की उम्मीद है। जलस्तर अनुकूल होने पर बोटिंग शुरू कराई जा सकती है। इससे पर्यटन गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।नौ दिन में ढाई लाख रुपये की कमाईकतर्नियाघाट में शुरुआती नौ दिनों में 355 पर्यटकों की एंट्री, सफारी की 50 राइड और लेपर्ड व टाइगर कैंप की 13 बुकिंग से वन विभाग को करीब ढाई लाख रुपये की आय हुई है। वनक्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ ने बताया कि गेरुआ नदी में बोटिंग शुरू होने के बाद पर्यटकों की संख्या और राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है।