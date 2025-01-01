Bahraich News: मगरमच्छ ने बकरी का किया शिकार

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बौंडी क्षेत्र की ग्राम पंचायत कायमपुर निवासी तीरथ राम शुक्रवार शाम सरयू नदी के किनारे स्पर संख्या 52 के पास बकरियां चरा रहे थे। उसी दौरान नदी से निकले मगरमच्छ ने एक बकरी को अपना शिकार बना लिया। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाकर बकरी को बचाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ उसे पानी में खींच ले गया।घटना की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। वन क्षेत्राधिकारी मोहम्मद शाकिब ने बताया कि वन दरोगा की अगुवाई में वाचर राहुल, संतोष और इसरार को मौके पर भेजा गया। मगरमच्छ के गांव की ओर आने की आशंका को देखते हुए आबादी की तरफ जाल लगवा दिया गया है।