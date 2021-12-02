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बहराइच डिपो में कुल 113 बसें हैं। इनमें से 50 बसें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में भेजे जाने से परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई। यात्री रोडवेज परिसर और आसपास बसों का इंतजार करते रहे। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को हुई।लखनऊ जाने वाले राजेश कुमार ने बताया कि जरूरी काम से जाना था, लेकिन काफी देर तक बस नहीं मिली। कानपुर जा रहे मो. आसिफ ने कहा कि बसों की कमी से समय बर्बाद हुआ। अयोध्या जा रहीं रेखा देवी को बच्चों के साथ डेढ़ घंटे से अधिक इंतजार करना पड़ा।बलरामपुर निवासी सुनीता वर्मा और गोंडा जाने वाले रामकुमार ने भी परेशानी बताई। रामकुमार ने कहा कि मजबूरी में निजी वाहन से जाना पड़ा और अधिक किराया देना पड़ा।निजी वाहन चालकों की रही चांदीबसों की कमी के चलते निजी वाहन चालक रोडवेज परिसर के पास सवारियां भरते नजर आए। यात्रियों का आरोप है कि मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे मनमाना किराया वसूला गया।दूसरे डिपो की बसों से मिली राहतकार्यक्रम के लिए 50 बसें गोंडा भेजी गई थीं। इससे यात्रियों को कुछ असुविधा हुई, लेकिन दूसरे डिपो की बसों से आवागमन जारी रहा। कार्यक्रम से बसों के देर शाम लौटने के बाद व्यवस्था सामान्य हो गई।-ज्ञानचंद, एआरएम, बहराइच डिपो