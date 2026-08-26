Bahraich News: जांच में दूषित मिली 120 किलो सोनपापड़ी कराई गई नष्ट

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डीओ अमर सिंह वर्मा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की पहली टीम रमवापुर पहुंची। यहां हर्षिता मिष्ठान भंडार से 120 किलो दूषित सोनपापड़ी मिली। टीम ने दुकान संचालक को कड़ी फटकार लगाई और सोनपापड़ी नष्ट कराई। इस टीम ने सोनपापड़ी, मिल्क केक, दूध और खोया के नमूने लिए। दूसरी टीम ने मरौचा और पटेशिया में पेड़ा तथा छेना मिठाई के नमूने एकत्र किए। तीसरी टीम ने नवाबगंज मोड़, नानपारा और इमामगंज रोड पर दूध तथा छेना रसगुल्ला के नमूने लिए। चौथी टीम ने महराजगंज स्थित अनिल डेयरी से दूध का नमूना एकत्र किया।कुल मिलाकर, टीमों ने विभिन्न दुकानों से मिठाई और दुग्ध उत्पादों के 11 नमूने एकत्र किए। ये सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अमर सिंह वर्मा ने बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभियान में आदित्य वर्मा, अनूप सिंह, मुकेश कुमार, अजय कुमार सिंह, विनय कुमार और कृपाशंकर जैसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल रहे।