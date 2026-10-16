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Baghpat News: महिलाओं ने नशे के खिलाफ मुहिम चलाने का संकल्प लिया

Fri, 16 Oct 2026 01:45 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:45 AM IST
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Women pledged to launch a campaign against substance abuse.
रटौल। चमरावल गांव के शिव मंदिर में बृहस्पतिवार को विश्व हिंदू परिषद मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी की बैठक हुई। वहां महिलाओं ने नशे के खिलाफ मुहिम चलाने का संकल्प लिया।
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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संयोजिका निशा ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने पर ध्यान देना चाहिए और अपने अधिकारों की आवाज उठाने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों को नशे से दूर करने के लिए आगे आने होगा, क्योंकि नशे से परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसमें महिलाओं को अहम भूमिका निभानी होगी। कार्यक्रम में नीलम, ललिता, निधि, कस्तूरी, सोनिया, अरुणा, कल्पना आदि मौजूद रहीं।
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