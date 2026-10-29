बागपत में पुलिस मुठभेड़: 50 हजार का इनामी गैंगस्टर नीरज घायल, शामली का दूसरा इनामी आरोपी भी गिरफ्तार

शामली का दूसरा इनामी आरोपी भी गिरफ्तार

इस कार्रवाई के साथ एसटीएफ यूपी और सर्विलांस टीम की मदद से शामली जनपद निवासी मनोज पुत्र राजकिरण को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, मनोज पर भी 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। हालांकि, उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे और गिरफ्तारी के विस्तृत घटनाक्रम की जानकारी पुलिस की ओर से उपलब्ध नहीं कराई गई है।



पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण

गिरफ्तारी के बाद एसपी बागपत ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस का कहना है कि जनपद में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी रहेगा। दोनों आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।



पुलिस की इस कार्रवाई में स्थानीय थाना पुलिस के साथ एसटीएफ और सर्विलांस टीम की भूमिका भी सामने आई है। मामले में बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों से जुड़ी आगे की जानकारी पुलिस की आधिकारिक पुष्टि के बाद स्पष्ट होगी।