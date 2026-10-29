बागपत में पुलिस मुठभेड़: 50 हजार का इनामी गैंगस्टर नीरज घायल, शामली का दूसरा इनामी आरोपी भी गिरफ्तार
बागपत के दोघट में टीकरी-हिम्मतपुर सुजती अंडरपास के पास पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी गैंगस्टर नीरज घायल होकर गिरफ्तार हुआ। एसटीएफ और सर्विलांस टीम ने शामली के एक अन्य इनामी आरोपी को भी पकड़ा।
विस्तार
बागपत में दोघट थाना पुलिस ने बुधवार रात टीकरी-हिम्मतपुर सुजती गांव के अंडरपास के पास मुठभेड़ के बाद 50 हजार रुपये के इनामी गैंगस्टर नीरज को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। वहीं, एसटीएफ यूपी और सर्विलांस टीम की मदद से शामली जनपद के एक अन्य 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी मनोज को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी वांछित थे और उनके खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़
बागपत की दोघट थाना पुलिस ने 28 अक्तूबर की रात टीकरी-हिम्मतपुर सुजती गांव के अंडरपास के पास कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक बागपत के अनुसार, रात्रि गश्त और चेकिंग के दौरान पुलिस ने पैदल जा रहे नीरज को रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से नीरज घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित था नीरज
पुलिस के अनुसार, नीरज पुत्र वेदपाल शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र के गांव अड्डा भभिसा का निवासी है। वह दोघट थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 164/26, गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत वांछित था। आईजी मेरठ की ओर से उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
पुलिस ने नीरज के कब्जे से .315 बोर का एक तमंचा, तीन जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया। इसके अलावा तमंचे की नाल में फंसा .315 बोर का एक अन्य खोखा कारतूस भी मिला। पुलिस के मुताबिक, उसके पास से आठ हजार रुपये नकद, एक काले रंग का बैग, कपड़े और आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं।
शामली का दूसरा इनामी आरोपी भी गिरफ्तार
इस कार्रवाई के साथ एसटीएफ यूपी और सर्विलांस टीम की मदद से शामली जनपद निवासी मनोज पुत्र राजकिरण को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, मनोज पर भी 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। हालांकि, उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे और गिरफ्तारी के विस्तृत घटनाक्रम की जानकारी पुलिस की ओर से उपलब्ध नहीं कराई गई है।
पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण
गिरफ्तारी के बाद एसपी बागपत ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस का कहना है कि जनपद में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी रहेगा। दोनों आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस की इस कार्रवाई में स्थानीय थाना पुलिस के साथ एसटीएफ और सर्विलांस टीम की भूमिका भी सामने आई है। मामले में बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों से जुड़ी आगे की जानकारी पुलिस की आधिकारिक पुष्टि के बाद स्पष्ट होगी।