फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Baghpat Police Encounter: ₹50,000 Reward Gangster Injured, Another Wanted Accused Arrested

बागपत में पुलिस मुठभेड़: 50 हजार का इनामी गैंगस्टर नीरज घायल, शामली का दूसरा इनामी आरोपी भी गिरफ्तार

Thu, 29 Oct 2026 10:35 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 29 Oct 2026 10:35 AM IST
सार

बागपत के दोघट में टीकरी-हिम्मतपुर सुजती अंडरपास के पास पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी गैंगस्टर नीरज घायल होकर गिरफ्तार हुआ। एसटीएफ और सर्विलांस टीम ने शामली के एक अन्य इनामी आरोपी को भी पकड़ा।

विज्ञापन
Baghpat Police Encounter: ₹50,000 Reward Gangster Injured, Another Wanted Accused Arrested
बागपत में पुलिस मुठभेड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बागपत में दोघट थाना पुलिस ने बुधवार रात टीकरी-हिम्मतपुर सुजती गांव के अंडरपास के पास मुठभेड़ के बाद 50 हजार रुपये के इनामी गैंगस्टर नीरज को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। वहीं, एसटीएफ यूपी और सर्विलांस टीम की मदद से शामली जनपद के एक अन्य 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी मनोज को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी वांछित थे और उनके खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन


अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़
बागपत की दोघट थाना पुलिस ने 28 अक्तूबर की रात टीकरी-हिम्मतपुर सुजती गांव के अंडरपास के पास कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक बागपत के अनुसार, रात्रि गश्त और चेकिंग के दौरान पुलिस ने पैदल जा रहे नीरज को रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से नीरज घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

विज्ञापन
Trending Videos

गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित था नीरज
पुलिस के अनुसार, नीरज पुत्र वेदपाल शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र के गांव अड्डा भभिसा का निवासी है। वह दोघट थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 164/26, गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत वांछित था। आईजी मेरठ की ओर से उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

पुलिस ने नीरज के कब्जे से .315 बोर का एक तमंचा, तीन जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया। इसके अलावा तमंचे की नाल में फंसा .315 बोर का एक अन्य खोखा कारतूस भी मिला। पुलिस के मुताबिक, उसके पास से आठ हजार रुपये नकद, एक काले रंग का बैग, कपड़े और आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं।

विज्ञापन

शामली का दूसरा इनामी आरोपी भी गिरफ्तार
इस कार्रवाई के साथ एसटीएफ यूपी और सर्विलांस टीम की मदद से शामली जनपद निवासी मनोज पुत्र राजकिरण को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, मनोज पर भी 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। हालांकि, उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे और गिरफ्तारी के विस्तृत घटनाक्रम की जानकारी पुलिस की ओर से उपलब्ध नहीं कराई गई है।

पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण
गिरफ्तारी के बाद एसपी बागपत ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस का कहना है कि जनपद में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी रहेगा। दोनों आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस की इस कार्रवाई में स्थानीय थाना पुलिस के साथ एसटीएफ और सर्विलांस टीम की भूमिका भी सामने आई है। मामले में बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों से जुड़ी आगे की जानकारी पुलिस की आधिकारिक पुष्टि के बाद स्पष्ट होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed