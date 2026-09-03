Baghpat News: शतरंज में स्वर्ण पदक जीतने वाले छात्र का किया स्वागत

फोटो नंबर 03केएआर 2संवाद न्यूज एजेंसीखेकड़ा। कस्बे के जैन इंटर कॉलेज के छात्र वंश शर्मा ने बुलंदशहर में हुई मंडल स्तरीय माध्यमिक विद्यालयी शतरंज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी चुना गया है।यह प्रतियोगिता बुधवार को बुलंदशहर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित हुई थी। वंश शर्मा 12वीं विज्ञान वर्ग के छात्र हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कॉलेज लौटने पर बृहस्पतिवार को शिक्षकों ने उनका मेडल पहनाकर स्वागत किया। वंश का चयन आठ सितंबर को बुलंदशहर में होने वाली राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता के लिए किया गया है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रशांत जैन, क्रीड़ा प्रभारी रश्मि यादव, सुभाष राम, दीपक शर्मा, सुदेश कुमार और संजय जैन उपस्थित रहे।