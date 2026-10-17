Baghpat News: वैदिक संस्कृति व आर्य विचार धारा अनमोल धरोहर

फोटो-तीनसंवाद न्यूज एजेंसीबिनौली। फजलपुर के आर्य समाज मंदिर में दूसरे दिन शनिवार को विधि विधान से यज्ञ किया गया। आचार्य डॉ. बलवीर सिंह ने कहा वैदिक संस्कृति व आर्य विचार धारा अनमोल धरोहर हैं।यज्ञशाला में पंडित आचार्य संजय ने विधि विधान से यज्ञ कराया, यजमान ओमपाल शास्त्री व यजमान मास्टर जयभगवान रहे। आचार्य डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि आर्य समाज के माध्यम से ही समाज में क्रांति परिवर्तन संभव है। वेद सभी धर्मों का मूल हैं और वेदों का ज्ञान ही संस्कृति के मूल्यों की रक्षा कर सकता हैं। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद के विचारों से प्रेरणा लेकर समाज सुधार के कार्य करने चाहिए। उन्होंने युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनने संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में पंडित मोहित शास्त्री, महाशय ओमप्रकाश, योगेंद्र सिंह, ओमबीर सिंह तोमर, रवि शास्त्री, मास्टर विनोद आर्य, मुकेश राजपूत आदि मौजूद रहे।