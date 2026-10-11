फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   UP: Young man beaten to death in Baghpat at daybreak; body found in a field with injury marks on the neck

यूपी: बागपत में दिन निकलते ही पीटकर युवक की हत्या, खेत में पड़ा मिला शव, गले और चेहरे पर चोट के निशान

Sun, 11 Oct 2026 10:57 AM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 11 Oct 2026 10:57 AM IST
सार

Baghpat News: इदरीशपुर निवासी पुष्पेंद्र का शव राजीव पंवार के गन्ने के खेत में पड़ा मिला। पास ही उसकी बाइक भी बरामद हो गई। पुलिस ने आकर जांच की है। परिजनों ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। 

विज्ञापन
UP: Young man beaten to death in Baghpat at daybreak; body found in a field with injury marks on the neck
पुष्पेंद्र की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इदरीशपुर गांव में बाइक पर घर से निकले युवक का रविवार सुबह गन्ने के खेत में पड़ा मिला। परिजनों ने पीटकर हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर एसपी बागपत ने टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए बागपत भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

विज्ञापन


रविवार को इदरीशपुर से आदमपुर जाने वाले मार्ग पर इदरीशपुर गांव निवासी पुष्पेंद्र उर्फ कल्लू (41) पुत्र मास्टर गिरधारी सिंह का शव राजीव पंवार के गन्ने के खेत में पड़ा मिला। उसकी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल खेत के कोने पर पड़ी थी। पुष्पेंद्र के चेहरे व गले पर चोट के निशान मिले। शव के पास आधार कार्ड भी पड़ा मिला। 
विज्ञापन

खेत मलिक राजीव पंवार ने फोन कर डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर आकर सीओ बड़ौत अंशु जैन, दोघट थानाध्यक्ष केवल सिंह ने घटना जानकारी ली।  जिसके बाद एसपी बागपत  पूर्णेन्द्र सिंह, एएसपी प्रवीण कुमार चौहान ने भी आकर शव की जांच की। घटनास्थल पर फॉरेंसिक व डॉग स्क्वायड की टीम
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने साक्ष्य जुटाए। एसपी ने पुलिस टीम को घटना के खुलासे के निदेश दिए। वहीं इस संबंध में थानाध्यक्ष केवल सिंह ने बताया कि पुलिस टीम जांच में जुटी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed