यूपी: बागपत के अग्निवीर लव सांगवान की पहाड़ी से गिरकर मौत, अचानक आ गया तूफान; इकलौते बेटे की मौत पर पसरा मातम

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विज्ञापन अरुणाचल प्रदेश में तूफान आने पर पहाड़ी से गिरकर बागपत स्थित लूंब गांव के अग्निवीर लव सांगवान (25) की मौत हो गई। लव अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। मंगलवार को हवाई जहाज से उनका शव दिल्ली और फिर गांव लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अग्निवीर की अंतिम विदाई पर लोगों की आंखें नम हो गई। परिजनों का रोकर बुरा हाल है।

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लूंब गांव के प्रधान बहादुर सिंह ने बताया कि अग्निवीर लव सांगवान मूल रूप से मेरठ जिले के कलंजरी गांव के रहने वाले थे। चुनावी रंजिश में पिता इंद्रपाल फौजी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद करीब 10 साल पहले लव, उनकी तहेरी बहन दीपा के साथ लूंब गांव में अपनी बुआ पूनम के यहां आकर रहने लगे। यहीं पर रहकर लव सांगवान ने पढ़ाई की और सेना में भर्ती होने की तैयारी की। वर्ष 2022 में अग्निवीर में भर्ती होने के बाद उनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश में चल रही थी।



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उन्होंने बताया कि सोमवार को पहाड़ी पर गश्त के दौरान अचानक तूफान आने पर अग्निवीर लव सांगवान वहां फंस गए और पैर फिसलने से पहाड़ी से नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने पर गांव में शोक छा गया। इसके बाद कर्नल निर्दोष कुमार, कर्नल योगेश मिश्रा, मेजर अंकित कुमार और दीपांशु मंगलवार दोपहर अग्निवीर लव सांगवान का शव लेकर दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर रमाला गेट पर पहुंचे।



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