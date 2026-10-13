बागपत: कक्षा आठ के छात्र को कुत्ते ने काटा, पिटाई के डर से घर पर नहीं बताया, रेबीज से तड़पते हुए हो गई मौत

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शहर के केतीपुरा मोहल्ला के रहने वाले कक्षा आठ के छात्र शाहिद (14) की रेबीज के कारण मंगलवार को मौत हो गई। शाहिद को दो महीने पहले कुत्ते ने काट लिया था। उसे एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगवाई गई, जिससे उसे संक्रमण हो गया। परिवार वाले उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया और वहां उसकी मौत हो गई।

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बागपत शहर के केतीपुरा मोहल्ला निवासी फिरदौस ने बताया कि उसका छोटा भाई शाहिद पुराने कस्बे के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा आठ का छात्र था। दो माह पहले मोहल्ले में खेल रहा था, तभी एक कुत्ते ने शाहिद के चेहरे पर काट लिया। शाहिद ने घर में डांट पड़ने के डर से किसी को इस बारे में नहीं बताया। इसलिए उसे एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लग सकी। उसने गिरने पर चोट लगने की बात बताई। कुत्ते के काटने पर हुआ जख्म ठीक हो गया। सोमवार को स्कूल से आने के बाद उसे बुखार हुआ और हालत खराब हो गई।



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पहले निजी चिकित्सक को दिखाया, लेकिन उपचार के बाद आराम नहीं होने पर मंगलवार दोपहर साढ़े 12 बजे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने रेबीज का संक्रमण होने से हालत बिगड़ने की पुष्टि कर दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि दिल्ली जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे और उपचार के दौरान शाहिद की मंगलवार की शाम चार बजे मौत हो गई।



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