यूपी: बागपत का एक घर बना कोबरा की 'खान', रोज निकल रहे सांप और अंडे; डंडे से पीटकर मार रहे मजदूर

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बागपत के कहरका गांव में एक मकान से लगातार कोबरा सांप निकलने की घटना ने लोगों में दहशत फैला दी है। पिछले एक सप्ताह में लगभग 35 कोबरा सांप और सैकड़ों की संख्या में उनके अंडे घर से निकले हैं। इस भयावह स्थिति के कारण परिवार को अपना घर छोड़कर दूसरे मकान में शरण लेनी पड़ी है।

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गर्भवती के गले पर लिपटा, परिवार के सदस्य बाल-बाल बचे

बुधवार रात को एक 10 फीट लंबा कोबरा सांप घर में घुस आया और उसने सात महीने की गर्भवती गाय के गले पर लिपट गया। इस कारण गाय ने अपना बच्चा खो दिया। इसी दौरान, कमरे में सो रहे परिवार के सदस्य भी कोबरा के हमले की चपेट में आने से बाल-बाल बचे। बच्चों के शोर मचाने पर परिवार के अन्य सदस्य जाग गए और उन्होंने सांप को पकड़ने का प्रयास किया। कोल्हू पर काम कर रहे हरियाणा के मजदूरों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा गया और जंगल में छोड़ा गया। इस घटना ने परिवार में भय का माहौल बना दिया है।



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दो माह से जारी है सांपों का निकलना

कहरका गांव निवासी कपिल त्यागी ने बताया कि उनके मकान में पिछले दो माह से लगातार कोबरा सांप निकल रहे हैं। पिछले 20 दिनों में लगभग 35 कोबरा के बच्चे और बड़े सांप निकल चुके हैं। इसके अलावा, सैकड़ों की संख्या में कोबरा के अंडे और सांप की केंचुली मिली है। इस लगातार घटनाक्रम से परिवार में दहशत बनी हुई है।



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