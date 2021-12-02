Baghpat News: गोशाला में डूबे दोनों भाइयों का बिनौली में हुआ अंतिम संस्कार

विज्ञापन



बिनौली निवासी संदीप सोनीपत जिले के शाहपुर तगा गांव की गोशाला में परिवार के साथ रहकर देखभाल करते थे, जहां निर्माण कार्य चल रहा है। बुधवार को सुनील अपने बेटे सागर, कार्तिक और पत्नी के साथ गोशाला गए थे। जहां पिलर के लिए गड्ढों की खुदाई कराई गई थी। बारिश होने पर गड्ढों में पानी भर गया था। काफी देर तक दोनों बच्चे नजर नहीं आने पर उन्होंने तलाश शुरू की, जो गड्ढे में डूबे हुए मिले। दोनों को निकालकर अस्पताल लेकर गए, लेकिन जब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को दोनों के शव गांव लाए गए, जहां दोपहर को श्मशान घाट में उन्हें दफना दिया गया। सुनील ने बताया कि उसके परिवार में दो बेटे थे। इस मामले में सीओ सुकन्या शर्मा का कहना है कि सोनीपत जिले में हादसा हुआ है। वहीं की पुलिस कार्रवाई कर रही है।

विज्ञापन

बिनौली। सोनीपत जिले के शाहपुर तगा गांव की गोशाला में पिलर के गड्ढे में डूबने से जान गंवाने वाले सागर (7) और उसके भाई कार्तिक (5) के शव शुक्रवार को बिनौली लाए गए। जहां गमगीन माहौल में दोनों के शव दफना दिए गए। सुनील के दो बेटों के शव पहुंचते ही गांव में शोक छा गया।