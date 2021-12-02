फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   The two brothers who drowned in the cowshed were laid tThe two brothers who drowned in the cowshed were laid to rest in Binauli.o rest in Binauli.

Baghpat News: गोशाला में डूबे दोनों भाइयों का बिनौली में हुआ अंतिम संस्कार

Sat, 17 Oct 2026 01:39 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
The two brothers who drowned in the cowshed were laid tThe two brothers who drowned in the cowshed were laid to rest in Binauli.o rest in Binauli.
बिनौली। सोनीपत जिले के शाहपुर तगा गांव की गोशाला में पिलर के गड्ढे में डूबने से जान गंवाने वाले सागर (7) और उसके भाई कार्तिक (5) के शव शुक्रवार को बिनौली लाए गए। जहां गमगीन माहौल में दोनों के शव दफना दिए गए। सुनील के दो बेटों के शव पहुंचते ही गांव में शोक छा गया।
विज्ञापन

बिनौली निवासी संदीप सोनीपत जिले के शाहपुर तगा गांव की गोशाला में परिवार के साथ रहकर देखभाल करते थे, जहां निर्माण कार्य चल रहा है। बुधवार को सुनील अपने बेटे सागर, कार्तिक और पत्नी के साथ गोशाला गए थे। जहां पिलर के लिए गड्ढों की खुदाई कराई गई थी। बारिश होने पर गड्ढों में पानी भर गया था। काफी देर तक दोनों बच्चे नजर नहीं आने पर उन्होंने तलाश शुरू की, जो गड्ढे में डूबे हुए मिले। दोनों को निकालकर अस्पताल लेकर गए, लेकिन जब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को दोनों के शव गांव लाए गए, जहां दोपहर को श्मशान घाट में उन्हें दफना दिया गया। सुनील ने बताया कि उसके परिवार में दो बेटे थे। इस मामले में सीओ सुकन्या शर्मा का कहना है कि सोनीपत जिले में हादसा हुआ है। वहीं की पुलिस कार्रवाई कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed