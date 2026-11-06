Baghpat News: दिवाली के बाद डिपो को मिलेंगी छह नई बसें

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वर्तमान में डिपो के पास कुल 190 बसें हैं। ये बसें विभिन्न रूटों पर संचालित की जा रही हैं। इसके बावजूद कई महत्वपूर्ण रूटों पर बसों की संख्या कम है। इस कारण यात्रियों को आवागमन में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ, शामली, बुढ़ाना, अमीनगर सराय और बरनावा जैसे कई रूटों पर बसों की कमी बनी हुई है। यात्रियों को अक्सर डग्गामार वाहनों में दोगुना किराया देकर सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।परिवहन अधिकारियों के अनुसार दिवाली के बाद डिपो के बेड़े में छह नई बसें शामिल होंगी। इन बसों का संचालन कई प्रमुख रूटों पर किया जाएगा। इससे यातायात व्यवस्था और भी अच्छी होगी। लोगों को आवागमन के दौरान स्टैंडों पर बसों का अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।वर्जनदिवाली के बाद डिपो को छह नई बसें मिलेंगी। आने के बाद इनका कई रूटों पर संचालन किया जाएगा, जिससे लोगों को आवागमन में फायदा मिलेगा। -प्रमोद कुमार, बस संचालन प्रभारी