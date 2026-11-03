Baghpat News: छह परिचालकों के आने से बेहतर होगी यातायात व्यवस्था

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संवाद न्यूज एजेंसीबड़ौत। डिपो को आउटसोर्स से छह परिचालक मिले हैं। इनके आने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। जल्द ही कई रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को स्टैंडों पर बसों का अधिक समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।बड़ौत डिपो में परिचालकों की काफी समय से कमी चल रही है। जिसका यातायात व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। लोग लगातार अधिकारियों से मार्गों पर बसों के फेरे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बसों की कमी से कई मार्गों पर लोगों को डग्गामार वाहनों में सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मेरठ और शामली मार्ग पर बसों की कमी से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है।डग्गामार वाहनों में सफर करने से समय व किराया अधिक लगता है। इसके बाद भी समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब डिपो को छह परिचालक मिले हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार दोनों मार्ग पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। इससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और डग्गामार वाहनों में सफर करने से छुटकारा मिलेगा।वर्जन- डिपो को छह नए परिचालक मिले हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए दो रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। - प्रमोद कुमार, बस संचालन प्रभारी