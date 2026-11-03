फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   The arrival of six conductors will improve the transport system.

Baghpat News: छह परिचालकों के आने से बेहतर होगी यातायात व्यवस्था

Wed, 04 Nov 2026 12:48 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
The arrival of six conductors will improve the transport system.
- लोगों को स्टैंडों पर अधिक समय तक नहीं करना पड़ेगा इंतजार
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बड़ौत। डिपो को आउटसोर्स से छह परिचालक मिले हैं। इनके आने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। जल्द ही कई रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को स्टैंडों पर बसों का अधिक समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
बड़ौत डिपो में परिचालकों की काफी समय से कमी चल रही है। जिसका यातायात व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। लोग लगातार अधिकारियों से मार्गों पर बसों के फेरे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बसों की कमी से कई मार्गों पर लोगों को डग्गामार वाहनों में सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मेरठ और शामली मार्ग पर बसों की कमी से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन

डग्गामार वाहनों में सफर करने से समय व किराया अधिक लगता है। इसके बाद भी समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब डिपो को छह परिचालक मिले हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार दोनों मार्ग पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। इससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और डग्गामार वाहनों में सफर करने से छुटकारा मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

वर्जन
- डिपो को छह नए परिचालक मिले हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए दो रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। - प्रमोद कुमार, बस संचालन प्रभारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed