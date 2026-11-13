Baghpat News: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 18 को कलक्ट्रेट में धरना देंगे शिक्षक

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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। शिक्षक बच्चों की शिक्षा से लेकर सरकारी कार्यों में अपना योगदान देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली, 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षा पात्रता परीक्षा से मुक्त करने, सभी शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन नियुक्ति के समय कराकर ही वेतन देने या फिर स्पेशल टास्क फोर्स से सत्यापन कराया जाएगा।इनके अलावा विद्यालयों में रिक्त पदों पर पदोन्नति करने, शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण करने, शिक्षकों को उपार्जित अवकाश देने की मांग को लेकर कलक्ट्रेट में 18 नवंबर को धरना देंगे। इस दौरान राजकुमार शर्मा, योगेंद्र यादव, मनोज, दीपक कुमार, प्रदीप कुमार, संजीव कुमार और विवेक आदि मौजूद रहे।