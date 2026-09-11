Baghpat News: निजीकरण के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने जन जागरण कार्यक्रम किया

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जिलाध्यक्ष यशपाल सिंह और शाखा मंत्री प्रशांत त्यागी ने संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली लागू करने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा का हवाला दिया। कर्मचारियों ने रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की भी मांग की। इसके साथ ही मृतक आश्रितों को रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति देने की बात कही गई। नियमित कर्मचारियों के लिए केंद्र और राज्य कर्मचारियों के समान 58 फीसदी महंगाई भत्ता मांगा गया। पूर्व में स्वीकृत महंगाई भत्ते की किस्तों का भुगतान करने की भी मांग उठाई गई।संविदा कर्मियों को ईपीएफ और ईएसआई की सुविधा देने की मांग रखी गई। कर्मचारियों ने अवैध वाहन संचालन पर रोक लगाने की अपील की। निगम के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की भी मांग की गई। दिवाली से पहले बोनस का भुगतान करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। इस कार्यक्रम में पवन, दीपक, विनोद, रविंद्र, धर्मवीर, प्रवेंद्र, सोनू और वीरेंद्र सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे।