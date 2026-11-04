Baghpat News: गन्ने का भाव 550 रुपये से कम हुआ तो आंदोलन करेंगे किसान

फोटो संख्या 4संवाद न्यूज एजेंसीबड़ौत। दिल्ली रोड पर बुधवार को किसानों ने बैठक कर गन्ने का भाव 550 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इससे कम भाव तय किया तो वे पंचायत कर आंदोलन शुरू करेंगे।सुबोध राणा ने बैठक में कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से खेती की लागत में भारी इजाफा हुआ है। खाद, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक और कृषि उपकरणों के दाम बढ़ गए हैं। खेतों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ी है। जोताई, सिंचाई, छिलाई और गन्ने को मिल तक पहुंचाने का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि महंगाई को देखते हुए गन्ने का भाव कम से कम 550 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। इससे कम भाव किसानों को स्वीकार्य नहीं होगा। । बैठक में जल सिंह, रामपाल, सुधीर, ओमवीर, मनोज, वेदपाल और नीलकांत मौजूद रहे।