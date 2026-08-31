Baghpat News: कुत्तों और बंदरों के काटने से हुए घायल25 लोगों को कुत्तों, बंदरों ने काटकर घायल किया
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:15 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:15 AM IST
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बागपत। जिलेभर में रविवार को कुत्तों व बंदरों के काटने से तीन बच्चों सहित 25 लोग घायल हो गए। घायलों ने जिला अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचकर एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाई। वहीं लोगों ने कुत्तों व बंदरों को पकड़वाने की मांग की। मलकपुर गांव निवासी अभिषेक तोमर ने बताया कि वह रविवार की सुबह खेत में जा रहा था। तभी पीछे से आए कुत्ते ने पैर में काटकर घायल कर दिया। शोर मचाने पर वहां पहुंचे लोगों ने कुत्ते को वहां से भगाया। सिसाना गांव निवासी राधिका छत पर बैठी थी तभी बंदर ने आकर हाथ में काट लिया और शोर मचाने पर परिजन छत पर गए। फिर बंदरों को वहां से भगाया। खेड़ा हटाना गांव निवासी राहुल ने बताया कि घर से बाजार जा रहा था। तभी कुत्ते ने पैर में काटकर घायल कर दिया। कुत्तों व बंदरों के काटने पर घायल जिला अस्पताल में पहुंचे। संवाद
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