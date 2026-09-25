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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   DJ operators should not play loud music and provocative songs.

Baghpat News: तेज आवाज और भड़काऊ गाने न बजाएं डीजे संचालक

Fri, 25 Sep 2026 02:45 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:45 AM IST
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DJ operators should not play loud music and provocative songs.
बागपत। बलरामपुर में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान एक बच्ची की मौत के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। गणेश चतुर्दशी से पहले पुलिस अधिकारियों ने डीजे संचालकों के साथ बैठक की। इसमें उन्हें सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
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बैठक में डीजे संचालकों को 75 डेसीबल से कम आवाज में गाने बजाने के निर्देश दिए गए। इससे अधिक तेज आवाज में गाने बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली में आयोजित इस बैठक में इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गणपति विसर्जन यात्रा में भड़काऊ या सांप्रदायिक गाने नहीं बजाए जाएं। डीजे संचालकों को माइकों से किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग न करने की हिदायत दी गई। इसके अलावा, डीजे के ऊपर बैठकर रंग आदि उड़ाने पर भी रोक लगाई गई है। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि विसर्जन यात्रा के दौरान जगह-जगह पुलिस बल तैनात रहेगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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मजदूरी मांगने पर पीटने का आरोप लगाया
बागपत। निवाड़ा गांव में मजदूरी के रुपये मांगने पर एक ट्रक चालक ने वकील के बेटे की पिटाई कर दी। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई।
इंद्रा कॉलोनी निवासी वकील ने पुलिस को इस संबंध में शिकायत दी है। शिकायत में बताया गया कि उसने ईंट ढोने वाले ट्रक पर मजदूरी की थी। बुधवार को उसने ट्रक चालक से अपनी मजदूरी के रुपये मांगे थे। इस पर ट्रक चालक ने उसके बेटे को बुरी तरह पीटा। आरोपी ने ट्रक से कुचलकर जान से मारने की धमकी भी दी। वकील ने पुलिस से ट्रक चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि शिकायत की जांच की जा रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
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