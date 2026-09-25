Baghpat News: तेज आवाज और भड़काऊ गाने न बजाएं डीजे संचालक

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बैठक में डीजे संचालकों को 75 डेसीबल से कम आवाज में गाने बजाने के निर्देश दिए गए। इससे अधिक तेज आवाज में गाने बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली में आयोजित इस बैठक में इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गणपति विसर्जन यात्रा में भड़काऊ या सांप्रदायिक गाने नहीं बजाए जाएं। डीजे संचालकों को माइकों से किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग न करने की हिदायत दी गई। इसके अलावा, डीजे के ऊपर बैठकर रंग आदि उड़ाने पर भी रोक लगाई गई है। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि विसर्जन यात्रा के दौरान जगह-जगह पुलिस बल तैनात रहेगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।मजदूरी मांगने पर पीटने का आरोप लगायाबागपत। निवाड़ा गांव में मजदूरी के रुपये मांगने पर एक ट्रक चालक ने वकील के बेटे की पिटाई कर दी। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई।इंद्रा कॉलोनी निवासी वकील ने पुलिस को इस संबंध में शिकायत दी है। शिकायत में बताया गया कि उसने ईंट ढोने वाले ट्रक पर मजदूरी की थी। बुधवार को उसने ट्रक चालक से अपनी मजदूरी के रुपये मांगे थे। इस पर ट्रक चालक ने उसके बेटे को बुरी तरह पीटा। आरोपी ने ट्रक से कुचलकर जान से मारने की धमकी भी दी। वकील ने पुलिस से ट्रक चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि शिकायत की जांच की जा रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।