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जिला योजनाकर प्रभोत कुमार पॉल ने बताया कि अमीनगर सराय मार्ग पर रविंद्र कुमार, जितेंद्र व मेहंदी हसन जमीन पर 12 हजार वर्ग मीटर में कॉलोनी काट रहे थे। प्राधिकरण के अधिकारियों ने अक्तूबर 2025 में नक्शा पास करने के लिए नोटिस जारी किया तो ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया। इसके बाद रुपये जमा नहीं कराए गए तो नक्शे का आवेदन निरस्त कर दिया। इसके बाद भी कॉलोनी विकसित की जा रही थी और इसकी शिकायत लगातार अधिकारियों के पास की जा रही थी। प्राधिकरण की टीम को लेकर बुधवार को डीएम व एसपी वहां पहुंच गए।जिला योजनाकार ने बताया कि वहां बुलडोजर चलवाना शुरू किया गया तो वहां गौरव जैन व उनके लठैत अमित राणा पहुंच गए। वह कार्रवाई का विरोध करने लगे। इसपर डीएम व एसपी ने उनसे कहा कि जब वह जमीन उनकी नहीं है तो वह विरोध करने क्यों आए हैं। इसके बाद वह शांत हो गए। डीएम ने बताया कि बड़ौत में कुछ जमीनों को खरीदे बिना ही दबंद लोग उन पर प्लॉट काटकर लोगों को बेच रहे हैं। इस तरह से सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसका कोई विरोध करता है तो उनको धमकी दी जाती है। डीएम ने कहा कि ऐसे लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।इसके अलावा पूर्व चेयरमैन अमित राणा पर दूसरी प्राथमिकी अवर अभियंता अजित कुमार ने दर्ज कराई है। जिसमें उन्होंने कहा कि वह बड़ौत में अवैध कॉलोनी ध्वस्त करने गए थे। वहां पूर्व चेयरमैन अमित राणा आए और टीम को धमकी देेने लगे। इस मामले में भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। वहीं पूर्व चेयरमैन अमित राणा का कहना है कि वह केवल जनप्रतिनिधि होने के कारण वहां गए थे। इस तरह से गलत प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।