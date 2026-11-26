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पुरा महादेव गांव निवासी गौरव की शादी तीन साल पहले मेरठ जिले के राधना गांव निवासी डोली के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों में विवाद होता रहता था। इसको लेकर मारपीट भी हुई। बताया कि मंगलवार को मारपीट होने पर डौली ने पुलिस से शिकायत कर दी। इस पर पुलिस ने गौरव और उसके जेठ को गिरफ्तार कर शांतिभंग की कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया। न्यायालय से जमानत मिलने के बाद शाम करीब साढ़े पांच बजे गौरव अपने घर पहुंचा। इसके बाद फिर से विवाद शुरू हो गया।गौरव ने आरोप लगाया कि घर में पहुंचने पर नौ माह का बेटा वशिष्ठ जला हुआ मिला। बच्चे को लेकर बालैनी के निजी अस्पताल में पहुंचा तो चिकित्सकों ने वहां से मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में ही बेटे की मौत हो गई। घटना का पता चलते ही गौरव के घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गौरव के परिजनों ने उसकी पत्नी पर बेटे को जलाकर मारने का आरोप लगाया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी।डोली बोली, मैं कैसे मार सकती हूं अपने बेटे को, मैंने तो मोमबत्ती जलाई थीडोली ने बताया कि मेरा बेटा वशिष्ठ सो रहा था। मैंने तो चारपाई के बराबर में खिड़की लगी जगह पर दीवार पर मोमबत्ती जलाई थी। इसके बाद काम में लग गई। बेटा कैसे जला मुझे नहीं पता। मैं अपने बेटे को कैसे मार सकती हूं। मैं तो उसे हर समय अपने साथ रखती थी। महिला ने पति समेत अन्य लोगों पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया।एक चारपाई जली, बाकी सब ठीकघटनास्थल पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को एक चारपाई और उस पर पड़े कुछ कपड़े ही जले हुए मिले। इसको लेकर पुलिस ने कई बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने डोली से भी कई बिंदुओं पर पूछताछ की।वर्जन- जलने से बच्चे की मौत हुई है। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि मोमबत्ती चारपाई पर गिरने से आग लगी और बच्चा छोटा होने के कारण जलने से उसकी मौत हो गई। उसकी मां पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्णेंदु सिंह, एसपी।