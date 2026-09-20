Baghpat News: लोहे की रॉड से छात्र का सिर फोड़ा, छह पर प्राथमिक दर्ज
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:45 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
बड़ौत। नगर के पट्टी चौधरान में मोबाइल ठीक कराने को लेकर बृहस्पतिवार को छात्र दानिश पर छह लोगों ने लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पट्टी चौधरान निवासी इंतजार ने बताया कि उसका भतीजा दानिश बृहस्पतिवार को छपरौली चुंगी के पास मोबाइल ठीक कराने के लिए गया था, जिसे सही तरीके से ठीक नहीं किया गया। आरोप है कि इसका विरोध करने पर जुबेर, भूरा, खान, जुनैद, सानिश व जिशान ने दानिश पर लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इससे उसका सिर फट गया और खून अधिक बहने से बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। आरोपी उसको जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं विवेचनाधिकारी एसआई आसिफ खान का कहना है कि छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
पट्टी चौधरान निवासी इंतजार ने बताया कि उसका भतीजा दानिश बृहस्पतिवार को छपरौली चुंगी के पास मोबाइल ठीक कराने के लिए गया था, जिसे सही तरीके से ठीक नहीं किया गया। आरोप है कि इसका विरोध करने पर जुबेर, भूरा, खान, जुनैद, सानिश व जिशान ने दानिश पर लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इससे उसका सिर फट गया और खून अधिक बहने से बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। आरोपी उसको जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं विवेचनाधिकारी एसआई आसिफ खान का कहना है कि छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन