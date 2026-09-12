Baghpat News: मंदिर के दान पात्र का ताला तोड़कर नकदी, बर्तन और एलईडी चोरी
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:34 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:34 AM IST
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खेकड़ा। मुबारिकपुर गांव के दुर्गा मंदिर में दानपात्र का ताला तोड़कर चोरों ने 10 हजार रुपये, पीतल के बर्तन और एलईडी चोरी कर ली। मंदिर के पुजारी बुद्धगिरी महाराज ने चोर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।
पुजारी बुद्धगिरी महाराज ने बताया कि बृहस्पतिवार रात चोरों ने मंदिर में घुसकर दानपात्र का ताला तोड़कर उसमें रखे रुपये, पीतल के बर्तन और एक एलईडी चोरी कर ली। सामान गिरने पर आवाज होने पर नींद से जाग गए। तभी चोर मंदिर से भागते हुए नजर आए। उन्होंने शोर मचाकर एक चोर को पकड़कर लिया और गांव के लोग भी वहां आ गए। चोर के पास से कट्टे में भरा सामान भी बरामद किया गया। वहां आए पुलिसकर्मी चोर को कोतवाली लेकर चले गए। इस मामले में जांच अधिकारी आशीष पुंडीर का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, इसमें जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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पुजारी बुद्धगिरी महाराज ने बताया कि बृहस्पतिवार रात चोरों ने मंदिर में घुसकर दानपात्र का ताला तोड़कर उसमें रखे रुपये, पीतल के बर्तन और एक एलईडी चोरी कर ली। सामान गिरने पर आवाज होने पर नींद से जाग गए। तभी चोर मंदिर से भागते हुए नजर आए। उन्होंने शोर मचाकर एक चोर को पकड़कर लिया और गांव के लोग भी वहां आ गए। चोर के पास से कट्टे में भरा सामान भी बरामद किया गया। वहां आए पुलिसकर्मी चोर को कोतवाली लेकर चले गए। इस मामले में जांच अधिकारी आशीष पुंडीर का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, इसमें जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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