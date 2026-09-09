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Baghpat News: पिकअप से गिरकर पसलियां टूटीं, गुर्दे और दिलों में घुसीं

Wed, 09 Sep 2026 01:38 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:38 AM IST
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crime news
बागपत। ट्रक की साइड लगने से पिकअप पलटने पर श्रद्धालु कई फीट ऊपर उछलकर एक्सप्रेसवे पर गिरे तो अधिकतर की पसलियां टूट गईं। पसलियां टूटकर अंदर ही किसी के गुर्दे में घुस गईं तो किसी के दिल में जा घुसीं। वहीं लोहे में टकराने से कई के सिर भी फूट गए और पिकअप के नीचे आने पर सिर कुचले गए। इससे ज्यादा खून बहने से छह लोगों की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सभी के शरीर पर 10 से 12 चोटें अंदरूनी और बाहर मिली हैं।
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ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ागांव के पास रविवार रात कैंटर की साइड लगने से राजस्थान के गोगामेड़ी बागड़ धाम से वापस घर जा रहे बदायूं जिले अल्लापुर चमारी, निजामपुर, चेतू नंगला, मदारपुर उसमानपुर, सराय मड़िया खागी के 13 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी और 22 घायल हो गए थे। 13 मृतकों में से छह का पोस्टमार्टम बागपत जिला अस्पताल में हुआ और छह का मेरठ मेडिकल कॉलेज तो एक का दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में कराया गया।
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बागपत में जिनके शवों का पोस्टमार्टम हुआ, उन सभी की मौत चोट लगने के बाद ज्यादा खून बहने से होना सामने आया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी मृतकों के 10 से 12 चोटें अंदरूनी मिली, जिनकी पसलियां टूटकर गुर्दे और दिल में घुसी मिलीं। आशंका जताई जा रही है कि पिकअप पलटने पर अंदर बैठे श्रद्धालु एक्सप्रेसवे व एक-दूसरे के ऊपर गिरकर घायल हो गए थे। इससे पसलियां टूटकर गुर्दे व दिल में घुसने से ज्यादा खून बह गया और मौत हो गई।
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इनकी हुई थी मौत
हादसे में मुन्नी यादव (55), उनके पति जयसिंह उर्फ साधु यादव पुत्र मुंशी (60, देवर प्रेमसिंह यादव निवासी अल्लापुर चमारी, दीक्ष (2), उसके भाई सौरभ पुत्र विकास यादव (4) निवासी सराय मुड़िया खागी, मूर्ति देवी पत्नी थान सिंह (60), भगवती यादव पत्नी छत्रपाल (45), जितेंद्र यादव पुत्र नैनपाल (10), रामेश्वर यादव पुत्र सूबेदार सिंह (80), अवनीश निवासी अल्लापुर चमारी, मुनीम यादव पुत्र आनंद कुमार (45) गौसपुर बिनावर, बेगमवती यादव पत्नी मुन्नालाल (60) निजामपुर और शुगड़पाल यादव उर्फ सुगमपाल पुत्र नेत्रपाल (35) निवासी चेतु नंगला की मौत हो गई थी।
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