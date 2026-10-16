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Baghpat News: पार्क की बोरिंग से घरों तक पहुंच रहा दूषित पानी

Fri, 16 Oct 2026 01:41 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:41 AM IST
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Contaminated water from the park's borehole is reaching homes.
पार्क की बोरिंग से घरों तक पहुंच रहा दूषित पानी की खबर से संबंधित फोटो। बड़ौत की आवास विकास कॉल
- सड़कों से दो फीट नीचे होने से हल्की बरसात में भरता है पानी, निकासी की व्यवस्था कराने की मांग
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संवाद न्यूज एजेंसी
बड़ौत। आवास विकास कॉलोनी के पार्क में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से नालियों का पानी जमा हो जाता है। इससे पार्क में लगी बोरिंग में गंदा पानी जाने से घरों में भी दूषित पानी पहुंच रहा है। लोगों ने समस्या को लेकर आक्रोश जताते हुए जल्द समाधान कराए जाने की मांग की।
कॉलोनी निवासी प्रवीण, सुभाष, अनिल, आशुतोष आदि ने बताया कि पार्क सड़क से करीब दो फीट नीचे है। पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण नालियों का पानी पार्क में एकत्रित हो जाता है, इसी कारण बिन बरसात पार्क में हर समय पानी भर जाता है। आरोप लगाया कि पार्क में लगे बोरिंग में नालियों का गंदा पानी जाने के कारण घरों में भी दूषित पानी पहुंच रहा है। साथ ही जलभराव से गंदगी फैलने के साथ मच्छर पनप रहे हैं। उन्होंने समाधान कराए जाने की मांग की।
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- पार्क सड़क से नीचे होने के कारण नालियों का पानी यहां जमा हो जाता है। जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराकर समस्या का समाधान कराया जाए। - हरेंद्र
- पार्क में पानी जमा रहने से गंदगी और मच्छरों की समस्या बनी रहती है। नियमित सफाई के साथ पानी की निकासी का प्रबंध कराया जाए। - रीतु देवी
- पार्क में जमा नालियों का गंदा पानी बोरिंग में जा रहा है। इससे घरों में भी दूषित पानी पहुंच रहा है। समस्या का समाधान कराकर स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। - लोकेश तोमर
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वर्जन
- पार्क में लगे बोरिंग से घरों में दूषित पानी पहुंचाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसके बाद समस्या को गंभीरता से लेते हुए बोरिंग की बाउंड्री करा दी गई है। पार्क में एकत्रित होने वाले गंदे पानी की निकासी का भी भी जल्द समाधान कराया जाएगा। दीपक पटेल जेई नगर पालिका बड़ौत।
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