Bijnor: बंद मकान में अर्धनग्न मिला महिला का शव, कई दिन पुरानी हत्या की आशंका, फरार पति का मोबाइल बंद

बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में बंद मकान से 42 वर्षीय महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की पहचान शहनाज खातून के रूप में हुई है। उसका शव अर्धनग्न हालत में घर के अंदर मिला। शव कई दिन पुराना होने के कारण मकान से दुर्गंध आ रही थी। मकान के बाहर ताला लगा था, जबकि महिला का पति अहमद हसन गायब है और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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श्रीनगर से पति के साथ गांव आई थी शहनाज

बताया गया कि शहनाज खातून करीब एक सप्ताह पहले मंगलवार को अपने पति अहमद हसन के साथ श्रीनगर से मोहनपुर गांव स्थित अपने घर आई थी। पति श्रीनगर में सैलून का काम करता है और परिवार भी वहीं रहता है।