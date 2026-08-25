बागपत: युवती के साथ बाइक से जा रहे युवक पर भाई ने चाकू से किया हमला, पेट-छाती में तीन वार, दिल्ली रेफर
बागपत में हनी मनी रेस्टोरेंट के पास युवती के साथ बाइक से जा रहे 24 वर्षीय युवक शिवम पर उसके भाई ने चाकू से हमला कर दिया। पेट और छाती में तीन वार के बाद हालत गंभीर होने पर दिल्ली रेफर किया गया।
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बागपत में हनी मनी रेस्टोरेंट के पास युवती के साथ बाइक से जा रहे 24 वर्षीय युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। आरोप है कि युवती के भाई ने दोनों को रोककर विवाद के दौरान शिवम पर चाकू से पेट और छाती में करीब तीन वार किए। गंभीर रूप से घायल शिवम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे दिल्ली के हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जन्मदिन पर युवती को खाना खिलाने जा रहा था शिवम
बालैनी गांव निवासी शिवम (24) पुत्र रामभूल अपनी महिला मित्र के जन्मदिन पर उसे खाना खिलाने के लिए बाइक से जा रहा था। दोनों हनी मनी रेस्टोरेंट के पास पहुंचे थे। इसी दौरान युवती के भाई ने दोनों को रोक लिया।
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विवाद के बाद चाकू से हमला
बताया गया कि युवती के साथ शिवम के जाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान युवती के भाई ने शिवम पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू के करीब तीन वार उसके पेट और छाती में लगे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
हालत गंभीर, दिल्ली किया गया रेफर
घटना के बाद शिवम को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंटर दिल्ली रेफर कर दिया। युवक का उपचार जारी है।
पुलिस बयान और साक्ष्यों के आधार पर करेगी कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में युवती के जन्मदिन पर शिवम के उसके साथ जाने को लेकर विवाद की बात सामने आई है। पुलिस घायल युवक के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है।