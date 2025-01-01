शामली: एक मिनट छह सेकेंड के सीसीटीवी में कैद अंकित बालियान की हत्या, जिम से निकलते ही चार हमलावरों ने घेरा

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड का एक मिनट छह सेकेंड का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में जिम से निकलने से लेकर हमलावरों के गोली बरसाने और मौके से भागने तक की पूरी वारदात कैद है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि अंकित के कार के पास पहुंचते ही चार हमलावर पैदल वहां आते हैं और उसे घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं।

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सीसीटीवी फुटेज में अंकित जिम से बाहर निकलता दिखाई देता है। वह अपनी कार के पास पहुंचकर उसमें बैग रखता है। इसके बाद दूसरी तरफ से कार में बैठने का प्रयास करता है। इसी दौरान चार हमलावर पैदल उसकी ओर बढ़ते हैं। अंकित कुछ समझ पाता, इससे पहले ही हमलावरों ने उसे घेर लिया और पिस्टलों से ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दीं।फुटेज में फायरिंग के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल दिखाई देता है। करीब 25 राउंड फायरिंग किए जाने की बात सामने आई है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से भाग जाते हैं। पुलिस अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान और उनके भागने के रास्ते की जानकारी जुटा रही है।सीसीटीवी फुटेज में अंकित की हत्या के दौरान घटनास्थल पर लोगों की आवाजाही साफ दिखाई दे रही है। नाल पटरी पर आने-जाने वालों की भीड़ लगी थी, लेकिन हमलावरों ने जब अंकित पर ताबड़तोड़ हमला किया तो किसी ने भी उन्हें पकड़ने या रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई।अचानक हुई वारदात से आसपास के लोगों में भी दहशत फैल गई। फुटेज में एक महिला समेत आसपास के कई लोग भागकर अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। वहीं, दो लोग आनन-फानन में अपनी दुकानों के शटर बंद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस की जांच में अहम कड़ी बनी है।